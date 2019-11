"Zidane dice lo que todo el mundo sabe, que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Y eso es lo que le molesta al PSG". Así comenzaba hoy Josep Pedrerol su editorial tras las palabras de Zidane sobre el joven campeón del mundo francés y los anhelos del Real Madrid de hacerse con sus servicios.

"El dinero en ocasiones no lo puede comprar todo y Mbappé quiere un proyecto ganador", continuaba el periodista para justificar el supuesto deseo del delantero de acabar en Chamartín.

"Quiere divertirse jugando al fútbol y eso el PSG aún no ha podido dárselo. Pero hay un problema: Mbappé no se va a enfrentar al jeque". Un conflicto que para Josep tiene solución porque "el Madrid no va a montar el paripé que montó Bartomeu para fichar a Neymar este verano" y "si el objetivo es convencer al dueño del PSG para que deje marchar a Mbappé a final de temporada... eso sólo lo puede conseguir su amigo Florentino".