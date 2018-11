Una pancarta independentista se cuela en el Croacia - España de la Nations League

Una pancarta con el mensaje 'Free Catalonia' estuvo presente en la grada del Croacia-España. Esta pancarta, que varios aficionados vieron y fotografiaron, fue retirada por los miembros de seguridad del estadio.

Flag "Free Catalonia" on the game between Croatia & Spain!

Quickly removed by security!#freecatalonia #cataloniaisnotspain pic.twitter.com/YVtcO5XPab