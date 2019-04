Palo de Quique Sánchez Flores a Luis Enrique: "Sólo quiero gente sencilla y sana a mi alrededor"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha pedido disculpas este miércoles por si ha podido ofender a algún aficionado 'perico' por los halagos a Leo Messi tras el derbi del pasado domingo y ha reconocido que su intención en el club es la de transmitir "unidad" porque la afición ha estado "espectacular" en este tiempo.

El técnico del conjunto blanquiazul reconoció en rueda de prensa tras la derrota por 4-1 del domingo en el Camp Nou que dio la "enhorabuena" a Messi por su actitud en el campo y que tanto el argentino como Andrés Iniesta "crean belleza".

"Si he causado alguna decepción a algún 'perico' le pido mil disculpas y mil perdones. Estamos entregados a una causa de identificación del Espanyol, y estamos muy contentos sobre todo con cómo nos han recibido desde el primer momento que llegamos aquí", apuntó Sánchez Flores ante los medios en rueda de prensa.

El madrileño quiso dejar claro en todo momento que su objetivo en el Espanyol es el de "transmitir unidad, amor, cariño y una tendencia positiva". "Quiero transmitir a la afición que a estas alturas lo que menos quiero es que la gente que está a mi alrededor se vea frustrada por alguna conducta que les pueda disgustar", manifestó.

"Perdón por si hemos herido la sensibilidad de los nuestros. No tengo acto de conocimiento de los 116 años de historia del club, y espero que en un futuro sigamos empujando para seguir creciendo y seguir construyendo una base sólida", aclaró.

Mensaje de Quique a Luis Enrique

Finalmente, Quique ha evitado valorar la ausencia de saludo entre él y el técnico azulgrana, Luis Enrique: "Soy una persona simple y madura. A mi alrededor sólo quiero gente sencilla y sana". "No me gusta la polémica, soy feliz disfrutando de la vida. Todo lo que huela a raro no me interesa y me siento molesto con este tipo de cosas, con estas preguntas", ha añadido.

Por otro lado, admitió que pese a los últimos acontecimientos, se siente feliz porque está dónde quiere estar. "Siempre quiero ahorrar sufrimiento y disgustos. Estoy rodeado de la gente que quiero, y cuando uno está en el sitio adecuado te hace enormemente feliz", reiteró.

"La afición siempre ha estado espectacular. Tengo una conexión brutal con ellos y desde el primer momento he creído que lo que hagamos tiene que ser para ellos. Cuando hemos estado mal y nos ha costado arrancar, ellos han estado soberbios, han tenido paciencia, y nos han alentado", concluyó al respecto.