Rafa Almansa vivió de cerca la etapa de Quique Setién en el Betis. El exentrenador verdiblanco llegó a escribir un tuit contra el periodista, episodios que revive en El Chiringuito.

"Es un hombre muy educado, pero es muy terco, tozudo, cabezón... Yo nunca he escuchado a un entrenador decir a una parte de la afición: 'Iros a tomar por c***'. Su problema es que no entendió al Betis", explica.

Recuerda los debates alrededor de su estilo de juego, reconociendo que le criticó "muy duro" por su tratamiento a la afición del Betis.

"Yo le decía: '¿Pero usted qué ha ganado?'. Señor Setién, dele gracias al Betis. Gracias al escaparate, el Barça se ha fijado en él", opina.