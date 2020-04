Muere Michael Robinson y el fútbol se viste de luto para dedicar el último adiós al mítico comentarista de 'Canal+' y exfutbolista. El británico se encontraba luchando contra "un cáncer incurable", tal y como él mismo afirmó.

"Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", anunció en la 'Cadena Ser' el 17 de diciembre de 2018.

Michael Robinson comenzó su andadura en el mundo del deporte rey de la mano del Preston North End en 1975. Tras un efímero paso por el Manchester City, el exdelantero recaló en el Liverpool en 1983, logrando alzar con los 'reds' el triplete de Premier League, Copa de la Liga y Copa de Europa.

Robinson tuvo que poner punto y final a su carrera a los 30 años debido a una lesión de rodilla cuando militaba en Osasuna, equipo por el que fichó en 1987. Con los 'rojillos' disputó un total de 58 partidos, en los que anotó 12 goles, durante las tres temporadas que jugó en Pamplona.

Quedará para el recuerdo la anécdota que él mismo relató y que tuvo lugar antes de fichar por Osasuna: Michael y su mujer buscaron Osasuna en el mapa de España y "no aparecía".

Tras colgar las botas en Navarra, Michael Robinson decidió quedarse en España y arrancó su carrera como comentarista en medios de comunicación españoles.

Al británico le galardonaron con dos Premios Ondas, en 1992 y 2009, además de serle otorgado el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en 2017.

Finalmente, tras una intensa lucha contra el cáncer, combatida con su siempre buena actitud y positividad, Michael Robinson no ha podido superar el melanoma con metástasis que padecía.

En 2010, durante un Zaragoza-Barcelona, dijo que "tener a Messi es jugar con mucha ventaja", la misma que él brindó con sus apuntes y análisis durante las retransmisiones deportivas.

Su familia ha querido anunciar su fallecimiento a través de su perfil de Twitter con el siguiente mensaje: "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias".

Siempre permanecerán en nuestras mentes sus míticos comentarios con acento inglés que acompañaron las narraciones de Carlos Martínez durante décadas, los interesantísimos 'Informe Robinson' con los que ampliábamos nuestra cultura deportiva, y la fuerza y resiliencia que mostró hasta el último momento. Descansa en paz, Michael.