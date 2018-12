El mundo del deporte se vuelca con Michael Robinson: "Tú puedes con todo"

El exfutbolista y famoso locutor deportivo Michael Robinson (60 años) ha desvelado que le han detectado un cáncer, un melanoma con metástasis para el que ya recibe terapia: "El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar", ha desvelado Robinson en la cadena Ser.

"Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", quien también ha bromeado sobre los 'efectos secundarios' del tratamiento: "He preguntado si los efectos secundarios serán que empezaré a pronunciar bien las erres, pero me han dicho que no".

Las reacciones del mundo del deporte no se han hecho esperar. Excompañeros con Josep Pedrerol, clubes como el Villarreal o exfutbolistas como Futre le han mostrado todo su apoyo en redes sociales:

Quiero mandar todo mi ánimo y apoyo a mi gran amigo @michaelrobinson en esta nueva batalla a la que se enfrenta. Tu carácter fuerte y ganador puede con todo. pic.twitter.com/d7b6gGpipQ — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) 17 de diciembre de 2018

Nunca fuiste hábil con los pies pero si en el juego aéreo, es decir, eres duro de cabeza. Contigo "ese" no podrá . Mis abrazos @michaelrobinson https://t.co/olsp9xeC5Z — Míchel (@MichelGonzalez) 17 de diciembre de 2018

Siempre al frente @michaelrobinson Ni un paso atrás. Gracias por tu testimonio, sabiduría y fortaleza, amigo. https://t.co/xiXz39aW6p — SANTIAGO CAÑIZARES 💯 (@santicanizares) 17 de diciembre de 2018