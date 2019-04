El 'método' Guardiola: "Pep dice que el sexo sólo se puede practicar antes de medianoche"

Samir Nasri es uno de los futbolistas más destacados del Sevilla esta temporada. El galo, que se marchó cedido del Manchester City, ha desvelado algunos detalles del modo de trabajo de Guardiola en el programa 'L'equipe du soir'.

Guardiola, preocupado por el peso

"¿Mi peso? Cuando llegué me dijo que mi peso debía ser 76 kilos. Yo no había pesado eso desde que jugaba en Marsella, porque en la Premier siempre hay un programa para coger más músculo. Él quiere jugadores finos, físicos. Yo llegué con cuatro kilos más de los que normalmente debía tener. Con Guardiola, si tienes 2,5 de más no te puedes entrenar con el grupo. Entonces me entrené yo solo por mi cuenta".

Pep quería que se quedara en Manchester

"Poco a poco conseguí hacerlo cambiar de opinión. Se enfadó muchas veces conmigo. Me decía que era un desperdicio de jugador, que no debía estar jugando ahí sino en el Barcelona. Quería que me quedara y jugara allí. Pero le dije que no podía garantizarme de ser titular y yo necesitaba jugar. Me dijo que pensaba que me equivocaba, pero que en todo caso me quedarían dos años de contrato".

Prohibiciones de cocina... y sexo

"Ha suprimido muchas cosas de la cocina. La mayor de las anécdotas no es esa: en un día libre, nos dice que el que quiera tener alguna relación sexual, debe ser antes de medianoche porque hace falta tener un buen sueño. Dice que lo hizo con Messi, que desde entonces no se lesionaba muscularmente, y también con Lewandowski, al que dejó en el banquillo y comenzó a comprender algunas cosas".

¿Prefiere a Messi o a Cristiano?

"En términos de trabajo y físico, Cristiano, en términos de sentir el fútbol Messi, pero yo me quedo con Iniesta".

De Guardiola a Sampaoli

"He tenido mucha suerte, he tenido una mezcla de técnicos este año. Hice la pretemporada con Guardiola y él hizo que me diera cuenta de algunas cosas. Me dijo que yo era un desperdicio, me lo llegó a decir varias veces, tuve varias discusiones con él y tuve mis dudas, pero al final me di cuenta que es un entrenador del nivel máximo. Me hizo reflexionar. Luego tengo a Sampaoli, que es una mezcla de Bielsa y Guardiola. Su adjunto, Juanma Lillo, fue el mentor de Guardiola, así que la asociación de los dos en Sevilla funciona muy bien. Siento que puedo progresar con ellos".