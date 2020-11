Javier Bordas, directivo del FC Barcelona entre 2010 y 2020, ha asegura en 'Cope' que trataron de fichar a Mbappé y a Dembélé el mismo verano. Además, estuvieron a punto de lograr que Neymar volviera al club azulgrana, aunque una diferencia de 20 millones impidió que ocurriese.

Intentaron traer a Mbappé y a Dembélé juntos

"Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé, me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar. El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador", ha explicado Bordas.

Otra de las razones por las que al final no pudieron traer al Mbappé al club es que tenía "muy avanzadas" las conversaciones con el PSG.

Neymar pudo haber vuelto a vestir de blaugrana

Bordas ha señalado que estuvieron a punto de traer de vuelta al club a Neymar cuando la directiva viajó en el verano de 2019 a París, aunque una diferencia de 20 millones de euros lo impidieron.

"La oferta que ellos nos hicieron era de 130 millones más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé, y nosotros ofrecíamos 110 millones más los jugadores", ha asegurado el exdirectivo del Barça, mientras añadía: "El padre de Neymar se ofreció a poner esos 20 millones y yo creo que los podía haber bajado por la presión que hizo Neymar. En el momento en el que el padre dijo que los ponía el PSG no estaba dispuesto a renunciar, aunque los hubiera terminado recuperando. Nosotros teníamos un tope que no podíamos rebasar. Estuvo muy cerca".

Bordas explica que estuvieron tan cerca de lograrlo que hasta el jugador empezó a buscar de nuevo una casa en Barcelona: "Neymar llamó a un amigo mío que vivía cerca de donde él tenía su casa en Barcelona para pedirle si le alquilaba una casa. Ney se vio muy cerca. En esa casa ahora vive Griezmann".

Bordas fue quien filtró que querían a Courtois

"Al principio yo quería fichar a Courtois, y se veía muy mal lo de las filtraciones a la prensa. Y salió en las portadas de los catalanes que podía venir. Se preguntó que quién había sido y yo dije que no. Yo no entendía que no quisiesen traerlo. Y lo filtré porque estaba desesperado, me parecía el mejor. Al final fichamos a Ter Stegen, que Zubi acertó. Yo hablé con Courtois y lo tenía cerrado", ha confesado Bordas.

También lo intentaron con Morata

"Hicimos una reunión con Valverde por Morata, pero al final él se decantó por el Atlético de Madrid. Durante 2 o 3 meses estuvimos empujando por Morata, pero decidieron quedarse con Boateng", ha seguido explicando sobre los fichajes frustrados del club.

Polémica con Messi y Luis Suárez

Bordas ha defendido "la gestión de Bartomeu en el Barça" incluso a pesar de estar "a punto de dimitir" en varias ocasiones porque Bartomeu hacía más caso a la secretaría técnica: "Yo estaba cerca de él, entre los jugadores y directiva, pero las decisiones las tomaban secretaría técnica y ejecutivos. Ha estado a punto de dimitir varias veces, pero al final me hizo caso. Yo le recomendé a Koeman".

En cuanto a la polémica sobre la posible salida de Messi, Bordas ha aclarado que realmente nunca llegó a estar cerca de irse: "Se montó una reunión entre la familia, Bartomeu, su abogado y yo. Su malestar fue por cómo acabó la temporada, ya le pasó con la selección. Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado. Messi es muy del Barça, pero le sabía mal irse. En el fondo está contento".

"La continuidad de Messi depende de cómo vea al equipo. Si lo ve con opciones de ganar, querrá quedarse. Él siempre ha sido muy respetuoso con todas las decisiones. ¿Si pidió fichajes? Él quería a Neymar", ha zanjado Bordas mientras añadía: "A Messi no le importamos tanto los directivos. Si el equipo está bien, querrá quedarse. Messi es un profesional brutal. Poco a poco irá cogiendo alegría y volverá a ser el que es".

En cuanto a Luis Suarez, trataron de que se quedara, pero no llegaron a un acuerdo y es por eso que dejaron que se marchase al Atlético de Madrid.

"A Luis Suárez le ofrecen dos años para renovar, pero él pidió cuatro. Es cuando se decide que no seguía. Se habló conjuntamente con Koeman y la directiva", ha explicado el exdirectivo.