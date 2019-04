Marcos Llorente: "Mi sueño es jugar en el Real Madrid"

NO PODRÁ ENFRENTARSE AL EQUIPO BLANCO POR LA CLÁUSULA DEL MIEDO

Marcos Llorente, jugador del Alavés cedido por el Real Madrid, no podrá jugar el encuentro que enfrentará a los vitorianos contra los blancos por la famosa cláusula del miedo. El joven futbolista ha reconocido que su salida del Madrid no fue fácil, pero que jugar en el Alavés era la mejor opción para su futuro. Por último, no duda en reconocer que su sueño es volver a la casa blanca.