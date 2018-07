Lewandowski le desvela a Piqué qué entrenador ha marcado su carrera: "Cambió mi forma de ver el fútbol"

Piqué también ha entrevistado a Lewandowski, al que le preguntó sobre si ha tenido algún entrenador que haya marcado su carrera. "Has tenido muchos entrenadores, Klopp, Ancelotti, Guardiola, Heynckes... ¿Tienes alguno que sea muy especial para ti o que pienses que haya marcado tu carrera?".

A lo que Lewandowski respondió sin dudar: "Para mí ese entrenador sería Pep. Hablaba mucho con él de lo que debía hacer y él también me preguntaba sobre lo que yo pensaba de cada situación. Me decía que él no jugó de delantero, por eso me solía decir 'tú eres el mejor' y 'tú eres mejor que yo en esa posición'. Así sabía lo que yo pensaba de cada situación. Puedo decir que Pep ha sido un entrenador por el que he cambiado mi forma de ver el fútbol".