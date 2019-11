Javi de la Peña cuenta en exclusiva en 'El Chiringuito' cómo ha reaccionado Luis Enrique a la respuesta de Robert Moreno a sus duras palabras contra el que fuera su segundo entrenador.

Afirma que al ahora seleccionador le ha sentado "muy mal" ese comunicado de Moreno, en el que defendió que si "no hubiese aceptado el cargo, Luis Enrique no sería hoy seleccionador".

No se queda ahí, también cuenta que Luis Enrique "ayuda" a Robert Moreno a firmar su contrato como seleccionador. "Los dos entienden la lealtad de una forma diferente. Hay una parte que Robert Moreno no ha explicado, porque Luis Enrique explica cuándo quiere que Moreno vuelva como segundo entrenador y Moreno, no", cuenta.

"Robert Moreno no pensaba que Luis Enrique fuera a volver. Lo que dice Moreno delante de la prensa no es lo que luego le dice a él", afirma.