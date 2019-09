Aitor Karanka ha recordado una de sus vivencias al lado de Mourinho en el Real Madrid. En una entrevista al diario 'As', el técnico reconoce que el portugés le pidió que hiciera dos cambios en un partido que el Real Madrid ganaba 3-0.

"Estábamos en el Bernabéu y ganando 3-0. Me dijo: '¿A quién quitas?'. Le digo que Higuaín por Benzema y Kaká por Özil. Me mira, me dice que vaya, se agacha y me dice: '¿Ves a ese de ahí arriba? Ese cambio lo ha visto el del cuarto anfiteatro'", comenta Karanka.

A continuación, Mourinho le comentó un truco para tener a "cuatro jugadores enganchados". "Esos son cambios normales, pero si quitas este, que ha metido dos goles, sacas a este, le dices que va a jugar el martes; al que quitas va a salir contento porque la gente le va a aplaudir y el que entra sale contento porque va a jugar el martes. De un cambio de nada, tienes a cuatro jugadores enganchados", afirma Karanka.

