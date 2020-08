Ronald Koeman se mostró muy feliz en su primer día como entrenador del Barça. No paró de sonreír y de repetir que estaba cumpliendo un sueño. Y Josep Pedrerol, en su editorial, le ha pedido que "no se acomode".

"Koeman está feliz. Ha cumplido su sueño. Pero no es bueno que caiga en la complacencia. No debe olvidar que ha llegado en plena crisis, que ha llegado para hacer una revolución y no para hacer amigos", comienza el presentador de 'Jugones'.

"En Valencia demostró que no le temblaba el pulso, que no se casaba con nadie, que las vacas sagradas no le daban miedo", afirma sobre la decisión de apartar a David Albelda y Santi Cañizares.

"Por eso se le ha fichado. Para hacer lo que otros no quisieron. Si actúa con valentía se ganará el respeto de la afición. Si se acomoda acabará como Setién. De él depende", sentencia Pedrerol.