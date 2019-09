Jordi Cardoner, vicepresidente del FC Barcelona, después de la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada, ha repasado diversos temas de la actualidad azulgrana, con Messi como principal protagonista de su discurso.

"Es el centenario de la presencia de nuestra entidad.. El club se significó., se conmemoran situaciones históricas y forman parte de nuestro tejido", declaró Cardoner en relación a la celebración de la Diada.

Además, el vicepresidente culé quiso explicar la ausencia de Messi: "No sé por qué no viene Leo Messi. Vienen Piqué y otros. Posiblemente vendrá otro año. Es un día para todos, tenemos socios por todo el mundo y no querría obligar a nadie, pero es una jornada para todos, independientemente de las ideas personales".

Además, Cardoner quiso salir al paso de la peculiaridad del contrato del crack argentino: "Estamos tranquilos, Leo hará lo que crea más oportuno, pero el contrato de Messi es muy especial por ser quien es. Es una concesión que se le hace a él y a otros jugadores que la merecen. Puede entrar y salir del club cuando crea oportuno. Me encantaría que se quedara tanto tiempo como se lo permita poder jugar en nuestro equipo".