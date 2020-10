Josep Pedrerol desveló este lunes en 'El Chiringuito' el plan del Real Madrid en el mercado de fichajes del próximo verano. Dos son los nombres que más suenan: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

"En el Real Madrid lo de Haaland no se ha planteado ni se plantea. No está en los planes. Que quede claro", desvela el presentador de 'El Chiringuito'.

"En los planes está Mbappé para atacar en el mes de junio, pero Haaland no está y dos no pueden llegar. En esta primera tanda no puede entrar. Uno u otro. El Madrid va a por Mbappé y Zidane quiere a Mbappé", contó Pedrerol.

El joven galo ya habría comunicado al Paris Saint-Germain, su actual club, su intención de no renovar su contrato, que vence en junio de 2022.

Por ello el equipo parisino sólo podría sacar rédito al jugador al próximo verano, cuando el Real Madrid se lance por primera vez a fichar a uno de los futbolistas con mayor proyección del mundo.