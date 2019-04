Griezmann: "Tuve miedo de que Simeone no continuara en el Atlético"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha repasado la actualidad futbolística en El Transistor de Onda Cero. Allí, junto a José Ramón de la Morena, el atacante galo reconoció que tuvo miedo de que Simeone se fuera del Atlético y explicó la importancia que ha tenido el 'Cholo' en su crecimiento como futbolista.

"Tenía miedo de que Simeone no estuviera. Necesito todavía trabajar con él. Y el Atleti también lo necesita. Con el 'Cholo' he crecido mucho y sé que no estoy en el momento de pensar en otras cosas que no sean el Atlético", indicó Griezmann.

El delantero rojiblanco también habló sobre sus duras declaraciones tras el partido ante el Leganés y admitió que pidió disculpas por las mismas a los capitanes y al míster: "Lo hice mal. Al día siguiente mandé un mensaje al míster y los capitanes para, si habían molestado, decir que lo sentía".

Griezmann destacó su admiración por David Beckham y lamentó la lesión de su compañero Augusto Fernández, que estará varios meses de baja. Además, despejó cualquier incógnita sobre su futuro y aseguró que "quiero inaugurar el nuevo estadio".