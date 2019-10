Las palabras del director deportivo de la Roma han supuesto un auténtico escándalo en el club italiano. Gianluca Petrachi aseguró tras el empate de su equipo contra el Cagliari que "el fútbol es un juego de hombres, no un deporte para bailarinas ni danza clásica".

Muchas han sido las personas que han respondido a estas polémicas palabras, empezando por la seleccionadora italiana, Milena Bertolini: "Sigue con el pensamiento promedio de los italianos hacia las mujeres que juegan al fútbol".

En esta línea se mostraba la capitana de la selección italiana de fútbol femenino, Sara Gama, que calificó las palabras de Petrachi como "infelices".

Lo cierto es que Petrachi ha pedido disculpas por sus palabras, reconociendo que no era su intención menospreciar el fútbol femenino. "Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por lo que dije. No era mi intención insinuar que el fútbol sea un deporte solo para hombres y no apto para mujeres".