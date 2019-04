El emotivo y humano gesto de Cristiano Ronaldo con una niña en silla de ruedas

Una vez más Cristiano Ronaldo volvió a mostrar su cara más humana y solidaria. El delantero del Real Madrid saltó al césped donde se jugó el Rusia-Portugal acompañando a una niña en silla de ruedas. Cristiano se mostró muy cariñoso con la joven a la que dio un beso y regaló su sudadera.

"No podía esperar esta genial experiencia. Cristiano estuvo excepcional, me regaló su chaqueta y me dio un beso. Etuve en el centro de unas emociones indescriptibles. Nunca en toda mi vida había experimentado algo así", explicó la niña.

El internacional portugués Cristiano Ronaldo fue luego protagonista en el partido marcando el gol de la victoria y siendo elegido por segundo partido comensuctivo MVP.

"Portugal tiene un equipo joven, un excelente entrenador que entiende mucho de fútbol y tiene mucha experiencia. No fuimos campeones de Europa por casualidad", expresó Cristiano Ronaldo.