Alexander Petrov, padre del expiloto de Fórmula 1 Vitaly Petrov, fue asesinado el pasado domingo en su domicilio de Moscú por varios disparos procedentes de un francotirador, según informaron medios locales.

Ahora, su hijo se ha despedido de él con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Nuestra familia ha perdido a la persona más cercana, amada, sincera y amable del mundo", escribió el ex de los equipos Renault, Lotus y Caterham.

"Esto es lo peor que me podría pasar. No hay límite para mi dolor. El corazón parece querer detenerse. Nuestra familia ha perdido a la persona más cercana, amada, sincera y amable del mundo. Mi hermano, mi madre y yo simplemente no podemos creer lo que está sucediendo. Se ha ido, pero él está vivo, ¡viviendo en mí!", escribió Petrov en su cuenta de Twitter.

Alexander Petrov, de 61 años, era un conocido hombre de negocios, y diputado en la ciudad de Rusia Unida, partido de Vladimir Putin, presidente del país. Amante del motor, pasión que le trasladó a su hijo, también practicaba boxeo.

El cuerpo de Petrov fue encontrado en los alrededores de su domicilio con varios disparos. La policía continúa investigando lo sucedido y buscando al autor del asesinato, que continúa fugado.