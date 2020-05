En el ecuador del mes de marzo, a Hugo Orlando Gatti le detectaron coronavirus y tuvo que se ingresado en el hospital tras confirmarse su contagio por COVID-19. "Creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar", afirmaba Gatti en aquel momento.

Dos meses después y estando completamente recuperado, el colaborador argentino estuvo en 'El Chiringuito' y explicó cómo pasó esas semanas hospitalizado.

"No, no me cuidaba. Tiraba las pastillas que me daban. Sentía que me moría estando en el hospital. Tiraba cosas para que vinieran los enfermeros", aseveró Gatti en primera instancia.

Además, a pregunta de Josep Pedrerol, reveló el momento más duro por el que ha pasado estos dos últimos meses: "Me quedo con el momento en el que me dijeron 'tienes que quedarte ingresado', ahí me ataqué".

Por otro lado, Gatti agradeció todas las muestras de cariño recibidas durante este tiempo: "Recibí muchos mensajes de cariño, sobre todo de mi hijo y de mi mujer. Ella me ha dicho que me veía muy mal".

Por último, quiso destacar la llamada que recibió de su compañero Alfredo Duro: "Alfredo me rompió el alma. Se puso a llorar por teléfono cuando me llamó... me llegó mucho".