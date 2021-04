El caso Sergio Ramos-Real Madrid sigue dando que hablar en 'El Chiringuito'. Josep Pedrerol y Juanfe Sanz han protagonizado un interesante debate en el que cada uno puso sobre la mesa los diferentes motivos por los que la renovación del camero con el conjunto blanco está estancada.

El presentador considera la oferta del Real Madrid de renovarle un año bajándose el 10% del salario, no es tan mala si no le llegan ofertas mejores de clubes europeos. "Si Ramos no recibe una oferta mejor querrá decir que la del Real Madrid no era tan humillante. Querrá decir que se paga lo que se puede pagar en Europa", afirma Pedrerol

Por su parte, Juanfe defiende que el año que le ofrece el Madrid es poco tiempo para un jugador como Sergio Ramos. "¿Por qué habláis de pagar? ¿Por qué no habláis de años?. Qué manía concentrarlo todo en el dinero. A mi me consta que Sergio Ramos ha comunicado al Real Madrid que se baja el 10%. El único problema en esta historia es que Sergio Ramos considera que es indigno que le ofrezcan una temporada", sostiene el periodista.

El presentador no ve problema en que el capitán del Madrid renueve una sola temporada y afirma que Ramos accedió a rebajarse el sueldo porque la mayoría de la plantilla ya lo había hecho.

"Yo entiendo que Sergio Ramos no tiene miedo a renovar año a año. Donato llego al Deportivo con 30 años y aguantó hasta los 40, año a año. Ramos no se quería bajar el sueldo, cuando el 90% del vestuario se lo bajó cambio de opinión", dice Josep.

A lo que Juanfe contestó: "Ese 90% de jugadores que tú dices que si se lo bajaron, dijeron que no en su momento. Y no hicimos un aquelarre contra esos jugadores que no se lo bajaban"

Pedrerol se encargó de cerrar el debate de forma contundente: "Sergio Ramos le ha dicho a Florentino 'no acepto, escucho ofertas'. Por lo que está fuera. Si quiere Sergio seguir en el Madrid la oferta es bajarse un 10% y un año. Sino adiós y bienvenido a Miami".