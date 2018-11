Un Valladolid lanzado examina la reacción del Real Madrid de Solari

El Real Madrid tendrá un nuevo intento para recuperar la olvidada senda de la victoria en LaLiga Santander cuando reciba en el estadio Santiago Bernabéu al Real Valladolid, equipo en buen momento y rocoso atrás y cuyo dueño es el brasileño Ronaldo Nazario.

El conjunto madridista no saborea un triunfo liguero desde el pasado 22 de septiembre, cuando batió por la mínima al Espanyol ante su afición, y sólo ha sacado uno de los últimos 15 puntos en juego, aunque este mal momento, que ya se ha cobrado como víctima a Julen Lopetegui, 'sólo' le ha dejado a siete puntos del FC Barcelona.

La goleada encajada en el Clásico terminó por cerrar el breve periplo del guipuzcoano, que en este delicado periodo sólo fue capaz de ganar, con apuros, al Viktoria Plzen checo en la Liga de Campeones; ahora es Santiago Solari quien se encarga de enderezar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

El argentino se estrenó el miércoles con un buen triunfo por 0-4 en la Copa del Rey ante el modesto Melilla, donde hubo muchas rotaciones, y pese a lo necesario de ese triunfo, el primer examen para ver si hay atisbo de reacción será ante un Valladolid, recién ascendido, que está al alza prácticamente desde que se anunciase su compra por un jugador muy querido por la afición merengue como Ronaldo Nazario.

De hecho, en la negativa racha del actual campeón de Europa, el conjunto que dirige Sergio González ha sumado 13 puntos y se ha colocado en la zona europea de la tabla, sexto con dos puntos de ventaja sobre el rival al que intentará sorprender este sábado con unas señas de identidad muy claras, sobre todo una disciplina defensiva que probará también el alicaído fútbol ofensivo madridista pese a su última goleada.

El Madrid comprobará también el grado de enfado de su afición con los jugadores, un tanto exculpados por el club de esta mala situación en el comunicado de la destitución de Lopetegui. La 'manita' del Camp Nou fue dura y es bastante probable que la hinchada muestre un disgusto que podría ir en aumento si no ve signos de mejoría lo antes posible.

Solari dispondrá su primer gran once tras los descansos dados en Copa, las lesiones que tiene y lo que vio en el Alvarez Claro donde gran parte de los halagos fueron para Vinicius Jr. El brasileño apenas contaba para Lopetegui, que pedía paciencia con él, y mostró algunas de sus cualidades, por lo que es ahora turno de un entrenador que le conoce bien del filial el decidir si asume ya protagonismo en busca de ilusionar a una afición necesitada en este sentido, o si todos los condicionantes del último duelo hacen que el argentino sea cauto.

El exfutbolista madridista apostó en Melilla por un diseño muy ofensivo y en el que no contó con Bale, Kroos, Modric e Isco, que ni viajaron, ni tampoco dio minutos a Casemiro; son futbolistas que se presuponen que deberían volver al once ante el Valladolid, por lo que Vinicius tendría difícil salir de inicio en un once que sería similar al del Clásico del medio hacia arriba.

De este modo, las variaciones vendrían en defensa donde el argentino tiene las bajas de Varane, Marcelo, Carvajal y Vallejo. Odriozola, poco usado por Lopetegui pese a la baja del de Leganés y que también fue de los destacados del miércoles, será titular en el lateral derecho, y en el contrario lo más normal es que lo haga Reguilón para que Sergio Ramos y Nacho sean los centrales y evitar 'experimentos' (Casemiro junto al de Camas y el canterano en la izquierda). También habrá que ver si Solari modifica la política sobre la portería.

Un Valladolid con un buen cerrojo

Por su parte, el Valladolid espera mantener su buena línea actual aprovechando que su rival no está en su mejor momento. El equipo vallistoletano no comenzó bien el campeonato con dos puntos en las cuatro primeras jornadas, pero desde su buena remontada en Balaídos levantó el vuelo y no ha perdido en las seis siguientes.

Además, a Sergio González le salió bien la política de rotaciones que también ejerció en la Copa, con sólo el capitán Moyano como titular, y sumó una nueva victoria en Son Moix donde volvió a destacar la figura de Verde, autor de los dos tantos y del gol salvador en el descuento de la pasada jornada ante el Espanyol que mantuvo a los blanquivioletas sin perder desde el pasado 16 de septiembre ante el Alavés (0-1).

El italiano podría ver premiado su buen momento con un puesto en un once en lugar de Antoñito, en lo que sería la única variación respecto al que ha consolidado el entrenador catalán. El objetivo visitante será el de imponer su condición de la segunda mejor defensa del campeonato, con siete tantos encajados, y aprovechar la debilidad atrás que ha mostrado hasta ahora el Madrid.