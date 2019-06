El mercado de fichajes en directo: el Bayern confirma la marcha de James

Eriksen confiesa que quiere salir del Tottenham

El centrocampista danés ha reconocido su deseo de salir del Tottenham en una entrevista en el periódico Ekstrabladet.

"Siento que estoy en un momento en mi carrera en el que podría querer probar algo nuevo. Tengo el más salvaje y profundo respeto por todo lo que ha sucedido en Tottenham. Pero también he dicho que me gustaría probar algo nuevo", asegura Eriksen.

"Se requiere que el Real Madrid llame a Tottenham y diga que quieren a Christian. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Es difícil. Depende de las posibilidades. Si no aparece nada que sea más emocionante, ¿por qué no quedarse en Tottenham? Si firmo un nuevo contrato, depende de las condiciones", explicó el danés.