Duelo en la cumbre entre Barça y Sevilla en el Camp Nou

El FC Barcelona recibe al Sevilla FC en el Camp Nou en el que sin duda puede ser el partido de la jornada, entre un Barça que desde su segunda posición intentará asaltar liderado por Leo Messi el liderato que defiende un Sevilla al alza. Los blaugranas han visto como su irregular, que no malo, inicio de Liga ha permitido que otro equipo le arrebate el liderato y le complique su defensa del título.

Y ese equipo no es otro que un Sevilla que está de dulce y va creciendo a las órdenes de Pablo Machín. En la Supercopa de España innovadora en Tánger (Marruecos), a partido único, el Barça se llevó el título frente al Sevilla remontando con goles de Gerard Piqué y Ousmane Dembélé el gol inicial de Pablo Sarabia. Un duelo que podría servir como referencia, pero poco, dado que desde entonces el Sevilla de Machín ha cambiado de sistema, de cara y de estado de ánimo.

Se presenta como líder por mérito propio y no demérito blaugrana, según el técnico hispalense, y querrán demostrarlo. No se arrugará el Sevilla, buscando un triunfo o por lo menos un empate con valentía que le permita seguir líder. El Barça, que depende de sí mismo para recuperar el liderato, está en un escenario casi olvidado como es el recibir en casa a un líder, algo que no sucedía desde diciembre de 2016, cuando recibió en casa a un Real Madrid líder, con Luis Enrique en el banquillo.

Y para intentar salir líder de este 'partidazo' el Barça cuenta con la figura de Leo Messi, que tiene al Sevilla como su víctima predilecta. El argentino ha marcado 31 goles en 34 partidos al Sevilla, además de dar 14 asistencias a compañeros, más que a ningún otro rival. Ello le convierte, sin duda, en el ojo del huracán para unos sevillistas que intentarán frenar su racha goleadora.

Quizá Machín opte por hacerle un marcaje al hombre al '10', como le ordenó hacer a Pablo Maffeo en el Girona en la primera vuelta de la última campaña. Un recurso que no ha vuelto a repetir pero que está encima de la mesa, y que podría afectar a sus planes. Sin Escudero, no recuperado, pero sí con Gabriel Mercado, de vuelta, deberá jugar sus cartas. También Valverde tiene en mente a su defensa, muy mermada.

Jugarán en el eje de la misma Gerard Piqué y Clement Lenglet, fichado este verano del Sevilla. No tiene más opciones por las lesiones de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen, así que deberá recurrir al filial, a un Chumi que se ha entrenado con el primer equipo esta semana, o a probar a Busquets o Semedo de central en caso de urgencia y de ser menos atrevido.

Será además un sábado marcado por la Asamblea de Socios Compromisarios del FC Barcelona, que se prevé plácida para Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva, pero que incluye en el orden del día la votación sobre el nuevo escudo, más moderno pero sin las siglas 'FCB'. Una Asamblea que siempre, de un modo u otro, altera al entorno blaugrana.