Diego Costa: "Llevo mucho tiempo esperando este momento, quiero jugar ya"

El nuevo delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, se ha mostrado "ansioso por jugar" y ha reconocido que está "cansado de entrenar" tras varios meses de inactividad por la sanción que pesaba sobre el club rojiblanco, al tiempo que se ha vaticinado que, si logra "meter goles y el equipo va bien", le resultará "más fácil estar en las convocatorias de Lopetegui" con la selección española.

"Se ve que estoy mucho mejor que cuando llegué. Me he preparado bien y estoy ansioso por jugar y hacer lo que tengo que hacer, ayudar al equipo y marcar goles. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Por más que entrenes, un partido es un partido. Quiero jugar ya, estoy cansado de entrenar", dijo Diego Costa en su presentación en el Wanda Metropolitano.

Durante estos meses sin poder jugar, el hispano-brasileño ha comprobado que "como aficionado sufres mucho más que como jugador". "Veo al equipo bien. Estamos eliminados de la Champions, mala suerte, pero todavía tenemos mucho que hacer este año y vamos a pelear por conquistar todo lo que podemos conquistar", prometió.

Costa aseguró que todavía puede "aportar mucho" y que, por ahora, su único "reto" es "empezar a hacer las cosas bien". "Si empiezo a meter goles y el equipo va bien, será más fácil estar en las convocatorias de Lopetegui. Voy a dar el máximo y luego el 'mister' decidirá lo que tiene que hacer", analizó, a un día de iniciar el año 2018 que traerá el Mundial de Rusia.

En cuanto a sus nuevos compañeros de equipo, explicó que se entiende "muy bien con Griezmann", pero también "con Torres, con Gameiro, con Carrasco, con Correa". "La gente de arribar va por rachas. Ellos tienen gol, en un momento que suele pasar (sobre la dificultad del equipo para anotar). Estoy apto para jugar, hay mucha competencia y ellos tienen muchos goles. Vamos a hacer una buena pelea", vaticinó.

Repasando su anterior etapa en el club rojiblanco, destacó que vivió "momentos muy guapos". "Ganamos títulos como aquella final de Copa que ganamos allí (en el Bernabéu) y que nos quitó todos los males. Desde ahí las cosas empezaron a cambiar. Hay momentos muy lindos y este es uno de ellos", añadió respecto a su vuelta.

Por último, Costa solo tuvo palabras de agradecimiento para su anterior club, en el que pasó tres temporadas. "No aprendí inglés, una pena. El Chelsea ha estado muy bien, la gente, la afición, los compañeros, todos me ayudaron bastante y me hicieron la vida más fácil. El Chelsea es un gran club y le tengo un cariño especial por todo lo que me ha dado. Solo puedo decir cosas buenas", concluyó.