El Benfica se queda K.O. en Europa tras perder en Rusia ante el CSKA

El CSKA Moscú derrotó con toda justicia a un triste Benfica (2-0), al que apeó de la competición europea, y mantiene sus esperanzas de clasificarse para los octavos de final de la Champions. Los rusos suman 9 puntos en el Grupo A, se aseguran como mínimo la Europa League y se colocan en segunda posición a la espera de lo que hagan Manchester United y Basilea, que tienen 12 y 6 puntos, respectivamente.

El técnico del equipo ruso, Víctor Goncharenko, introdujo de inicio una novedad con la que no contaba el Benfica y es que colocó al sueco Wernbloom, habitual perro de presa en el centro del campo, de delantero centro. Eso aportó más creatividad al medio campo del CSKA, de lo que anduvo en falta en los partidos en casa ante el Manchester United y ante el Basel, en los que cayó estrepitosamente.

La vuelta de Dzagóev ha sido la clave en la recuperación del equipo del Ejército ruso, sumado a la clara mejoría del israelí Natkho. Precisamente, Natkho fue el autor del pase del primer gol, aunque en honor a la verdad el receptor, el lateral izquierdo Schénnikov, estaba en claro fuera de juego. El defensa ruso aprovechó el pase y el regalo del árbitro para marcar ante la salida desesperada de Varela (min.13).

El exvalencianista Jonas pudo marcar poco después, aunque no llegó por poco a un pase que le hubiera dejado solo ante Akinféev, pero el equipo local fue muy superior y mereció irse al descanso con ventaja. De hecho, tuvo aún varias ocasiones más para aumentar la diferencia en el marcador, casi todos tras pases entre líneas o en profundidad de Dzagóev.

El técnico del Benfica, Rui Vitoria, había prometido que su equipo saldría a por la victoria, pero la realidad es que en los primeros cuarenta y cinco minutos los lusos apenas tiraron a puerta.

A la vista del panorama, tras la reanudación decidió sacar al punta argentino Cervi, de 23 años, pero su entrada no cambió la suerte del partido. Y es que no era el día de los portugueses, ya que a los quince minutos Vitinho aprovechó un centro del lateral brasileño nacionalizado ruso, Mario Fernandes, para marcar, no sin ayuda rival, el segundo gol. (min.56)

De nuevo la defensa del campeón portugués hizo aguas, ya que el delantero brasileño del CSKA intentó dar un pase de la muerte, pero el balón rebotó en Jardel y sorprendió a Varela. El internacional mexicano Raúl Jiménez también salió al campo poco después en un desesperado intento de darle la vuelta al marcador.

Vitinho pudo convertir la victoria en paliza en una magnífica jugada personal en la que se fue en velocidad de la defensa lusa y a trompicones de su marcador, Eliseu, y casi sin ángulo disparó, pero Varela evitó el tercer gol.

Naufragó no sólo la defensa, sino el equipo luso al completo, incluido el argentino Salvio, que tiene muchas opciones de ser mundialista con la albiceleste, a lo que contribuyó también el frío, ya que los termómetros marcaban un par de grados bajo cero, De esta forma, el CSKA viajará la próxima jornada a Manchester con opciones de clasificarse para la siguiente fase, algo que no ocurre desde hace varias temporadas, aunque no podrá contar con dos de sus puntales por acumulación de tarjetas: Wernbloom y Natkho.