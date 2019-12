Cristiano ha hablado para Dazn Italia sobre su futuro en el fútbol y lo que más ha resaltado es su 'humildad'.

Analizando su trayectoria el portugués ha explicado que su "trofeo más importante" es la Eurocopa de 2016. "Reí, lloré, fui entrenador, sufrí", aseguraba el jugador de la Juventus, equipo al que le marco de chilena. "El gol más bonito que marqué, ante un gran equipo y con Buffon en la portería. Los aplausos de los tifosi fueron especiales", explicaba Cristiano.

Sobre quién es el mejor jugador de la Serie A, Ronaldo lo tiene muy claro. "El premio lo gané yo, así que de momento soy yo. Agradezco a los compañeros que me votaron, es un honor", admitía entre risas.

Pero toda persona, por muy buena que sea, además de las virtudes también tiene algún defecto, y en Italia querían saber cuáles eran los del portugués, sin embargo, se llevaron una sorpresa con la respuesta: "Soy muy inteligente y no tengo defectos, siempre soy profesional".

Acerca de su futuro, sobre si cuando se retiré querrá ser entrenador, ahora no lo cree. "No me veo como entrenador, pero nunca digas nunca", zanjó Ronaldo.