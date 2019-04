Claudio Ranieri, premio 'The Best' a mejor entrenador de 2016

El técnico italiano Claudio Ranieri (Leicester) ha obtenido el premio 'The Best' al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, durante la gala de la FIFA que ha tenido lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich.

Al galardón también optaban los técnicos francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.

Silvia Neid, mejor entrenadora

Por su parte, la alemana Silvia Neid (Walldürn, 1964) ha sido reconocida como la Mejor Entrenador/a de fútbol femenino de 2016, al imponerse en las votaciones del premio que entrega la FIFA a la estadounidense Jill Ellis y a la sueca Pia Sundhage.

La ya exseleccionadora germana cerró su carrera como entrenadora con la conquista del primer oro olímpico del fútbol femenino alemán, en Río de Janeiro 2016.

El combinado que ella dirigía se impuso, por 2-1, a la escuadra sueca en la final olímpica disputada el último mes de agosto en el estadio de Maracaná, ante 62.362 espectadores.