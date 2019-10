Iñaki Cano y Petón tuvieron un duro enfrentamiento por la información de 'El Mundo' sobre la paz firmada entre Atlético de Madrid y FC Barcelona por el traspaso de Griezmann, un traspaso que el club rojiblanco denunció que se produjo cuando la cláusula del jugador francés era de 200 millones de euros.

"¡Pero déjame hablar a mí! Que el Atleti no es sagrado, déjame hablar. ¿Cómo no me voy a enfadar si quiere colocarme su discurso?", comenta Iñaki Cano a Petón.

Los tertulianos estuvieron debatiendo sobre el derecho de tanteo que ha conseguido el FC Barcelona sobre Saúl y Giménez y sobre el desembolso de 15 millones de euros que hará el club azulgrana a los rojiblancos.