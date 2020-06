Rudy Fernández se ha mostrado como nunca antes en una entrevista para 'DAZN' que recoge 'Jugones'. El jugador del Real Madrid, e internacional con España, reconoce que se planteó seriamente dejar la Selección antes del comienzo del Mundial de 2019.

"Al comienzo de la concentración, a mi padre le diagnosticaron un glioblastoma. No tenía muy buena pinta... él me dio todo. Ahí me planteé dejar la Selección. Es la primera vez que hablo de esto", reconoce.

Además, aparte de los problemas de salud de su padre, su abuelo falleció en dichas fechas.

Para terminar, recibió un duro golpe más que casi le deja "tirado en la lona": "Mi hermana llevaba ocho meses de embarazo y me dieron un golpe definitivo, la pérdida de mi sobrino".

La Selección, con Rudy Fernández, se impuso en el Mundial para lograr la medalla de oro, después de derrotar en la final por el título a Argentina.

Con el Real Madrid, el jugador afronta la recta final de la ACB, que se disputará en Valencia.

