LeBron James 'pide' jugar junto a Luka Doncic

LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, ha dejado una curiosa frase tras el partido contra los Pelicans. El '23' fue preguntado por la posibilidad de que Anthony Davis recale en la franquicia angelina, ante lo que LeBron respondió en modo bromista.

"Preguntame si me gustaría jugar con Durant, pregúntamelo. Claramente me gustaría, y me gustaría jugar con Jimmy Butler, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Embiid, Ben Simmons... todos ellos... Luka Doncic. Venga hombre, no es una ciencia especial", declaró.