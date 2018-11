Derrick Rose rompe a llorar después de su partido de 50 puntos: "Ha sido una noche increíble"

Derrick Rose ha sido el protagonista indiscutible de la noche en la NBA. El base batió su récord personal, anotando 50 puntos contra los Jazz para dar la victoria a los Timberwolves.

Una vez acabó el partido, fue entrevistado y no pudo aguantar la emoción, rompiendo a llorar y recordando el duro trabajo por el que ha tenido que pasar.

Career-high 50 PTS | Game-winning block

An emotional Derrick Rose talks over his memorable night for the @Timberwolves!#AllEyesNorth #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/YK28ptXyoG