Vídeo Premios Goya 2019 | Susi Sánchez se hace con el primer Goya de su carrera: "Un brindis por la salud de todas las mujeres"

La actriz Susi Sánchez ha logrado el primer Goya de su carrera al conseguir el galardón como mejor actriz protagonista por su papel en 'La enfermedad del domingo', dirigida por el malagueño Ramón Salazar.

La actriz se ha impuesto a Penélope Cruz por 'Todos lo saben'; Najwa Nimri, por 'Quién te cantará', y Lola Dueñas por 'Viaje al cuarto de una madre'.

"No estaría aquí sino fuera porque me ha traído de la mano Ramón Salazar quien, con su generosidad y talento, escribió el personaje de Anabel. Es una joya sinfónica, una película difícil, no para todos los públicos pero está llena de belleza, amor y esperanza. Me ha hecho el regalo mas grande de toda mi trayectoria", ha asegurado la actriz al recibir el premio.

Sánchez ha deseado "larga vida al cine y al arte" y ha prometido, tras recordar a su compañera de reparto Bárbara Lennie, "a la que todos echamos de menos aquí", "un brindis por la salud de todas las mujeres".

A sus 64 años, Sánchez ha sido reconocida en numerosas ocasiones por sus trabajos en teatro, cine y televisión, pero esta era la segunda vez que optaba a un Goya.