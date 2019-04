'El Tuli', sin la ikurriña, el almuerzo de cuadrillas... las anécdotas del Chupinazo 2016

Con el pañuelo de su peña cerca del corazón, 'El Tuli' está a punto de protagonizar un momento histórico, pero no está nervioso. "Estoy tranquilo, no estoy nervioso", explica. "Todo está en tus manos, yo no tengo que hacer nada", le dice el alcalde.

Rodeado de cámaras. Por detrás y por delante, Jesús sale al balcón. Está listo. "Pamplonesas", comienza. Ellas primero, en homenaje a las mujeres. "Pamploneses", continúa. "Viva San Fermín", grita un emocionado 'El Tuli'.

Pañuelos rojos en alto, prende el cohete, señala al cielo y levanta los brazos del sueño cumplido. 'El Tuli', un histórico que hace historia, una vez más, porque él fue el pionero en hacer el tradicional canto al santo antes de cada encierro.

Mientras, la plaza está llena hasta la bandera. Bueno, todas menos una porque el Ayuntamiento ha instalado en el balcón un quinto mástil vacío. El año pasado en él ondeó la ikurriña, pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la ha prohibido este año al considerarlo fraude de ley. "No podemos colocar la ikurriña de manera oficial en el Ayuntamiento", explica Joseba Asirón, alcalde de Pamplona.

En la plaza, las reivindicaciones políticas de cada año. La fiesta de cada año, que sigue haciendo alucinar a veteranos y nóveles. "Son la mejor fiesta de toda España", destaca una chica. Todavía queda por delante el día de fiesta más largo, que ha empezado temprano con el tradicional almuerzo de las cuadrillas. "Huevos fritos, chistorra, panceta, morcilla...", detallan. Toda la energía es poca para prepararnos para este jueves, el día grande: 7 de julio, San Fermín.