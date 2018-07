Muere el escritor británico John Berger

El también ensayista es conocido nacional e internacionalmente sobre todo por su libro 'Ways of Seeing' (en español 'Modos de Ver'), que analiza, entre otras cosas, el modo en que la cultura reproduce y utiliza las imágenes del pasado y cómo, por ejemplo, el museo se ha convertido en un instrumento para manipular nuestra forma de ver esas imágenes.

En España, Berger ha sido objeto de varios reconocimientos, como por ejemplo la exposición 'From I to J' de la directora de cine Isabel Coixet, que se inspiró en el libro del británico 'From A to X' para aunar en diversos espacios en 2010 performance, arquitectura, teatro, cine y literatura.

Esta muestra buscaba reflejar los escritos del siempre comprometido John Berger, que hablan de "los distintos significados de la democracia, el precio del oro o las distintas acepciones del infierno", dijo entonces la cineasta.