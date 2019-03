Un grupo de críticos británicos se "ceba" con la mezzosoprano Tara Erraught

Todos los críticos están entusiasmados con la voz de Tara Erraught. Ni uno solo ha cuestionado tampoco su talento intrepretativo, pero los críticos de los cuatro diarios británicos más importantes parece que se han puesto de acuerdo en cebarse con su aspecto.

Tras el estreno de su última ópera, "El caballero de la rosa" de Strauss, "fea" es lo más suave que han dicho de ella.

Su aspecto "rechoncho" dice The Guardian, le hace poco acorde para el papel de Octavian. The Telegraph ha insistido en su talento, aunque llamándole "retaco". Y el más rebuscado ha sido el crítico del Financial Times, que ha descrito a la mezzosoprano irlandesa como un "envoltorio regordete de grasa de cachorro".

La indignación en el mundo de la ópera es unánime. Sus compañeros de todo el mundo han salido a defenderla. Y a aclarar que precisamente esos kilos de más son los que le ayudan a tener una voz más potente.

Si querían criticar a la mezzo soprano, han conseguido precisamente todo lo contrario. Ahora uno de los críticos ha vuelto a escribir sobre ella, pero no para pedir perdón. Se reafirma en cada palabra que escribió. Que sólo quería decir que con ese aspecto no encabaja en la idea que él tenía en su cabeza para el papel. Aunque para decir eso no había hecho falta insultarla.