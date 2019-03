Gobierno e industria negociarán en diciembre la nueva financiación del cine

Así lo ha indicado el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, durante el IV Foro de Industrias Culturales, organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas.



Pérez ha indicado que el 5 de diciembre se constituirá esta comisión, cuya creación fue acordada por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, y representantes de la industria del cine el pasado 16 de octubre.



El presidente de FAPAE ha pedido al Ejecutivo que en esta comisión participen representantes, además del departamento de Educación y Cultura, de los Ministerios de Economía, Hacienda e Industria y de la Vicepresidencia del Gobierno.



Precisamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se mantendrá la aportación que realizan las televisiones al cine, aunque se llevarán a cabo "las modificaciones que sean necesarias". Actualmente, la legislación establece que las televisiones deben aportar el 5 por ciento de sus ingresos brutos anuales a las producciones cinematográficas.



Pedro Pérez ha indicado que no sabe si el día 5 se abordará ya esta modificación pues, ha dicho, se trata de la primera reunión de la comisión. Por su parte, el secretario de Estado de Cultura, que también ha participado en el Foro de las Industrias Culturales, no ha querido adelantar a los periodistas en qué consistirá la propuesta de reforma del Gobierno ya que, ha dicho, el modelo se planteará en la mesa de negociación, "no antes".



Según aseguraron en un comunicado conjunto en octubre, el Gobierno y el sector del cine pactarán la forma de llevar a cabo esta modificación del modelo, ya que ambos sectores comparten "la reflexión crítica" sobre la actual sistema de financiación.



La comisión tiene como objetivo elaborar un sistema "sensato y viable" para el sector cinematográfico, con vocación de perdurar en el tiempo, que pretende tener listo a finales de la primavera de 2013.