El primer tráiler de 'Jumanji: Welcome to the jungle' trae de cabeza a los fans

22 años después de la exitosa película protagonizada por Robin Williams, ya casi está aquí su secuela, 'Jumanji: Welcome to the jungle'. En esta ocasión, los protagonistas son Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan y cambian el tradicional juego de mesa por un videojuego.

Sony ha publicado el primer tráiler y, según han mostrado las redes sociales, parece que no ha tenido tanto respaldo como el esperado. El propio actor Jack Black ya anunciaba que habían hecho "un nuevo 'Jumanji', muy diferente del original" y, sin duda, algunos internautas han visto el pequeño avance demasiado diferente.