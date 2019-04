El éxito de los 'remakes' de Hollywood, en tela de juicio tras los últimos fracasos

No ha sido el primero, pero sí que el mayor batacazo de los últimos 'remakes' estrenados. El camino de 'Ben Hur' al éxito se complica, de los más de 100 millones de presupuesto solo ha recaudado 11 en el fin de semana de su estreno, a pesar de que intentaron evitarlo. Según Jesús Usera, crítico de cine, "ciertos líderes de religiosos, por el carácter religioso de la película, tiraron de sus congregaciones para que tuviera un mínimo de éxito".

Pero por mucho que Hollywood se empeñe, el tirón de nostalgia no suele funcionar, los últimos cazafantasmas son conscientes. El público de momento no les ha recibido con los brazos abiertos como en su primera cinta, aunque las cifras no van mal.

El problema está en la rápidez, ya que la industria recupera demasiado pronto las buenas historias. "El público empieza a cansarse del 'remake', prefiere no ir a verlo porque le tiene mucho cariño al producto original", afirma Jesús Usera.

Los 170 millones de dólares que recaudó la nueva versión de 'Kárate Kid' fue lo que impulsó este aluvión de 'remakes'. En su caso, algunos 'remakes' han sido capaces de mejorar a las cintas originales. El 'Precio del Poder', por ejemplo, es considerado como uno de los mejores.