Belle and Sebastian, la gran confirmación del Low Festival para 2016

Buenas noticias para los amantes del pop independiente en su máximo apogeo, que en 2015 vieron frustrada la posibilidad de disfrutar de una de las bandas más alabadas por la crítica musical de los 90.

La razón: Belle and Sebastian vuelven a España tras confirmarse que formarán parte del cartel de Low Festival 2016. Y lo hacen después de haber cancelado, a finales del pasado año, la agenda de conciertos programada en España.

En aquel momento, el grupo de indie pop escocés decía anular las citas en Barcelona, Madrid y Donosti debido a los problemas de salud que presentaba su cantante principal, Stuart Murdoch.

En una escueta nota de disculpa, el grupo lamentaba no haber podido actuar en las ciudades citadas y prometía volver a España en cuanto Murdoch se recuperase de sus problemas.

Promesa que parecen no haber olvidado y que tienen intención de cumplir, pues el Low Festival ha confirmado como gran cabeza de cartel para su nueva edición, la novena ya, a la banda escocesa.

Ahora, con fuerzas y ánimos renovados, el mito de la renovación del pop británico acudirá en verano a Benidorm para llevar a cabo la presentación de su último trabajo, 'Girls in Peacetime want to Dance', un disco que parece rebuscar un sonido aún más pegadizo y rítmico de lo escuchado hasta ahora en base a los orígenes musicales de la formación.

Con la confirmación de Belle an Sebastian, son ya 13 las bandas que pasarán en 2016 por el Low Festival. A destacar, grupos tan característicos del panorama nacional como Los Planetas, Love of Lesbian y 091, que recientemente anunciaron su renovada puesta en marcha.