50 aniversario del año en el que cambió la música: 1967

1967 cambió el destino del rock por lo productivo y porque supuso el debut de grandes mitos. Hendrix comenzaba su carrera en solitario, con ‘Are you experienced’. Asombró a todos por su técnica y por los acoples de la guitarra.

Ese año también debutaron Bowie o Van Morrison. Otros que se estrenaban: Pink Floyd. Grabaron su álbum en Abbey Road. Casi en paralelo, en la habitación de al lado, los Beatles trabajaban en el que sería su disco más vendido, ‘Sgt. Pepper's lonely hearts club band’. Marcaba el inicio de una nueva etapa más experimental.

Meses después, los Stones sacaban, ‘Their satanic majesties request’, con una portada parecida. Lennon les acusó de plagio.

Y entre tanto grande, en un año histórico en el que destacaba la guitarra de Eric Clapton en Cream, no podía faltar él. 4 días antes de acabar 1967, sacaba ‘John Wesley Harding’ con temas como ‘All Along the Watchtower’.

Tres acordes que han dado para mucho. U2, Neil Young o Hendrix lo convirtieron en una de las canciones más versionadas de la historia.