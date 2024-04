Snapchat ha informado recientemente de que ha restringido aún más la función 'Sistema Solar'. Se trata de una función con la que la aplicación mide el grado de amistad entre dos usuarios teniendo en cuenta la cantidad de imágenes y mensajes que comparten entre ellos.

Lo ilustra a través de un sistema solar. De ahí el nombre: "Ilustra la frecuencia con la que uno de tus amigos se comunica contigo mostrando a tu amigo como el Sol y tu avatar Bitmoji en un planeta de nuestro sistema solar. No muestra a ningún otro amigo, no es una clasificación numérica y no es visible para nadie más".

Hasta ahora, estaba disponible para suscriptores de Snapchat+ de forma predeterminada. De hecho, la aplicación asegura que era "utilizada por menos del 0,25% de nuestra comunidad cada día, en promedio".

Aún así, ha cambiado la política y ahora tendrán que activarla los propios usuarios para poder utilizarla. De esta forma, la aplicación espera que se logre "el equilibrio adecuado entre proporcionar una función que es deseada por muchos de los que la usan y evitar molestar a aquellos que no quieren usarla".

"Entendemos que, aunque puede sentirse bien saber que estás cerca de alguien, también puede sentirse mal saber que no estás tan cerca de un amigo como te gustaría. Hemos escuchado y entendemos que el Sistema Solar puede empeorar esa sensación, y queremos evitarlo", señala el citado comunicado.

Por otro lado, han informado de que analizarán a fondo la función para mejorarla. "Estamos comprometidos a mitigar las posibles desventajas de la comunicación en línea siempre que sea posible".

Recientemente losanunciaron que han presentado demandas contra TikTok, Facebook, Instragram ypor valor de 3.069 millones de euros por los daños causados a sus estudiantes.

La demanda acusa a las cuatro redes sociales de diseñar sus aplicaciones para hacerlas adictivas a los menores y maximizar sus beneficios económicos a expensas de la salud mental y el bienestar de los estudiantes.

También señalan que estas plataformas facilitan el acoso, los ataques físicos, la difusión de mensajes racistas y de odio así como la desinformación. Y añaden que las medidas adoptadas por las escuelas del país para responder a los problemas causados por estas plataformas están generando gastos adicionales, por lo que solicitan un total de 4.500 millones de dólares canadienses como compensación.

"Los acusados han actuado de forma prepotente, imprudente, maliciosa y reprensible sin la debida consideración al bienestar de la población de estudiantes y el sistema educativo", señala la demanda que ha sido presentada por el Consejo Escolar del Distrito de Toronto, el Consejo Escolar Católico del Distrito de Toronto, el Consejo Escolar del Distrito de Ottawa-Carleton y el Consejo Escolar del Distrito de Peel.