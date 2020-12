En 1987, Jennifer Grey y Patrick Swayze hipnotizaban al público moviendo sus caderas al ritmo de 'Do You Love Me?', de The Contours, en la célebre película 'Dirty Dancing'.

Ahora, 33 años más tarde, el avance de la tecnología y la robótica han permitido que cuatro máquinas les roben la coreografía. Y es que la compañía de ingeniería y robótica Boston Dynamics ha querido despedir el año y desear un feliz 2021 con un vídeo que muestra la habilidad de sus robots para bailar.

Así, a lo largo de los dos minutos de duración del vídeo, los cuatro robots protagonizan una increíble coreografía en la que saltan, se balancean e incluso mantienen el equilibrio en una sola pierna.

Entre los protagonistas del videoclip figuran dos robots humanoides llamados Atlas, que se encuentran todavía en fase de desarrollo, según señala el portal tecnológico Xataka.

Al baile también se suma el robot bípedo Handle, también en desarrollo, diseñado principalmente para mover cajas y descargar camiones. En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede observar cómo mueve las articulaciones al ritmo de la música.

Pero también tiene un papel en esta insólita danza el perro robot Spot, que, a diferencia de sus 'hermanos', ya está a la venta y es utilizado por la Policía, en estudios de arquitectura o en Medicina.

A pesar de lo viral que se ha vuelto el vídeo, no es la primera vez que la empresa pone a bailar a este simpático robot, pues hace dos años ya publicó un vídeo en sus redes sociales en el que aparecía Spot bailando al ritmo de 'Uptown Funk'.