El Pentágono de Estados Unidos lleva décadas buscando explicación a algunos objetos no identificados hallados por el gobierno norteamericano. Ahora, un departamento ubicado en la Oficina de Inteligencia Naval se encarga de darle explicación a los desconcertantes hallazgos de pilotos militares.

Hace algunos meses el departamento de Defensa del Pentágono incluso publicaba imágenes de algunos de estos objetos voladores no identificados (ovnis). El prestigioso diario 'The New York Times' ha desvelado que es el departamento denominado Fuerza Especial de Fenómenos Aéreos No Identificados el encargado de estas investigaciones, y que comunicará a la población su hallazgos en los 180 días posteriores a la aprobación de la ley de autorización a la inteligencia.

El objetivo de este departamento es descubrir si otras potencias mundiales, como China o Rusia está utilizando estos objetos equipados con tecnología punta para constituir una amenaza contra los Estados Unidos. Su finalidad, por tanto, no es tanto conocer si estos 'ovnis' proceden de otros mundos con vida inteligente.

Hasta el momento, las operaciones se han mantenido prácticamente en secreto y, según explica el prestigioso diario norteamericano, no han reportado información concluyente. De hecho, no se sitúa la hipótesis extraterresre como la más probable.

Lo que sí se conoce es que el Gobierno estadounidense ha logrado analizar algunos materiales supuestamente varados tras un choque de objetos no identificados, y se ha podido comprobar que fueron hechos por seres humanos. Sin embargo, según ha narrado el astrofísico Eric W. Davis, no ha sido así con otros materiales cuya procedencia es desconocida y que no podrían haber sido creados por humanos.

Aun así, por el momento no hay ninguna información concluyente al respecto, aunque varios miembros del pentágono abogan por compartir mayor información con la población general.