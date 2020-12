En la clase de 3ºA del colegio de Torre de Paterna, en Valencia, los alumnos se hacen llamar los 'Héroes del 2%'. La razón: han hecho suya nuestra campaña con un proyecto propio. Ellos cuentan cómo comenzó todo: "Empezamos viendo vídeos de laSexta para ver qué querían". Y enseguida se involucraron con cartelería a todo color y hasta octavillas para difundir el código QR.

Nuestros embajadores se sienten entusiasmados con la ciencia. "Es la cosa más divertida que tengo en la vida, es algo maravilloso para aprender, con ella podemos tener una forma de vida con mejor calidad", aseguran varios de ellos. Sus profesoras se han apoyado en esta iniciativa para trabajar diferentes disciplinas.

"Hemos trabajado la expresión oral y escrita, la asignatura de matemáticas, la importancia de la concienciación social…", ha explicado a este medio Rebeca Villalba, profesora de 3º de Primaria en el colegio Torre de Paterna. En esta misma línea se ha expresado Miriam Pérez, también maestra de tercero. "Fomentamos que nuestros alumnos sean partícipes de la sociedad en la que viven".

Y ellos han captado la importancia: "Para que no haya tantas pandemias, para curar enfermedades". Porque recuerdan: "Si no hubiera investigaciones con las enfermedades, ya hubiéramos muertos". Y también han sacado sus conclusiones con esta campaña: "Ser científico no es tan fácil, hay que trabajar muy duro". Tienen claro el próximo reto. Objetivo: un millón de firmas. Faltan 150.000.