La pandemia de coronavirus paralizó el mundo y fue entonces cuando todos miramos hacia la ciencia para volver a ponerlo en marcha. Hemos visto en la investigación nuestra salvación y ahora se hace más evidente que nunca la necesidad de invertir más en investigación.

Constantes y Vitales ha puesto en marcha 'Objetivo 2%', una campaña de recogida de firmas (puedes firmar aquí) para lograr este objetivo: elevar la inversión en ciencia al menos hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

laSexta ha preguntado a los expertos, que confirman la necesidad de alcanzar esa cifra. "La ciencia es la que puede dar respuesta a los problemas nuevos que aparecen", afirma Isabel Sola, científica del CSIC. "Es necesario invertir suficiente dinero para que la ciencia sea competitiva e innovadora", agrega.

"Muchas veces, la gente cuando piensa en investigación piensa en química avanzada, en cosas que humean y cambian de color, pero la investigación afecta a todo: hay investigación en turismo, en hostelería, en carreteras, en medios de transporte...", apunta por su parte Santiago Rello, presidente de 'Ciencia con Futuro'.

Pero no solo es necesario invertir más en ciencia porque se haya hecho evidente que es la salida a la pandemia y clave para el futuro, sino también por la importancia de retener el potencial de nuestros científicos. "Toda la inversión que se ha hecho donde da sus frutos es fuera de España y no aquí, con lo cual no parece un comportamiento muy sabio", señala Sola.

Por debajo de la media europea

"El 2% no es un número mágico, es precisamente lo que invierten los países de nuestro entorno y en el siglo XXI, y nunca, España se puede permitir estar por debajo de eso", asevera María Ángela Nieto, doctora en Bioquímica y Biología Molecular.

En estos momentos, lo cierto es que nuestro país está muy por debajo. En 2018 invertimos el 1,24% de nuestro PIB, mientras que la media europea fue del 2,12%.

Comparados con los países de nuestro entorno, ocupamos la 15º posición. Nuestra inversión en ciencia es menos de la mitad de la de Suecia, Austria, Alemania o Dinamarca y también estamos por detrás de Italia y Portugal.

"Es muy complicado mantener la ilusión en la ciencia española actualmente", lamenta Santiago Rello. "La ciencia nunca ha estado entre las grandes prioridades, pero empieza a ser momento de que lo esté", concluye Isabel Sola.