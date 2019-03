Facebook y Apple se ofrecen a pagar la congelación de óvulos a sus empleadas

Sé madre, pero no ahora, yo invito. La oferta de Facebook y Apple a sus trabajadoras no suena mal, pagan la congelación de óvulos a sus empleadas para que ellas, en edad fértil, no se preocupen de si su manzana se oxida. Ellos la recogen y la ponen a buen recaudo para que puedan retrasar el momento de ser madres.



A la integración de la mujer en el mercado le gusta esto. Así lo ha expresado Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres, "hay empresas que para que la mujer esté en el mercado laboral apoyan esta decisión". Pero hay matices. Dicen las asociaciones de mujeres que, aunque congelar los óvulos no deja de ser una opción que la mujer decide si tomar o no, la medida ahonda en el concepto de que rendir en el trabajo no es compatible con la maternidad.



A las mujeres no les gusta esto. Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas, destaca que "vienen a determinar que sólamente cuando eres joven eres apta para ser mujer trabajadora. La medida se la podrían haber ofrecido a los hombres para que congelaran su esperma".



Apple y Facebook dicen que lo hacen porque les importa sus empleados y sus familias. También les ofrecen pagarles los costes legales de adopción. Medidas que ayudarían a atraer talentos femeninos a Silicon Valley, donde el 74% de los trabajadores son hombres.



Dicen las asociaciones de mujeres que la solución no estaría en las empresas sino que es el Estado quien debe invertir en políticas públicas de conciliación laboral.