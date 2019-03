Una emergencia nuclear en Murcia que sólo quedó en basura cósmica

Lo tocan, lo empujan, miran por un lado, por otro... No hay manera, es imposible identificar de qué se trata el artefacto que ha aparecido en Mula, Murcia. Francisco y Juan, dos pastores, se encontraron con un extraño objeto en sus tierras. Iván Moya, testigo, explica que "pastaban con su ganado y al ver un artilugio a lo lejos se acercaron para ver qué era".



La esfera desprendía calor y, por eso, avisaron a la Guardia Civil. Los agentes aparecieron con trajes antiradiactivos. Primero descartaron que fuera una bomba, luego comprobaron que no emitía radiación.



La conclusión es que se trata de basura espacial. Álvaro Águeda, coordinador de programas de basura espacial GMV, explica que "el objeto podría corresponderse con el depósito de un lanzador que ha sufrido altas temperaturas".



No es extraño que aparezca basura espacial. En Brasil, unos granjeros encontraron un objeto similar al de Mula, en Murcia. Lo mismo ha ocurrido en Australia. El visitante tiene un metro diámetro, pesa en torno a 20 kilos y está en dependencias de la Guardia Civil a la espera de ser analizado.



Este objeto podría ser el primero de muchos, la basura espacial se acumula. La NASA calcula que hay más de 5.000 satélites y sólo 800 están activos.