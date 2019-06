Descubren una nueva especie de molusco que se alimenta de piedras y las transforma en arena

Los gusanos de barco son conocidos por sus habilidades comiendo y digiriendo madera.

No obstante, los científicos han descubierto en Filipinas una nueva especie (Lithoredo abatanica) capaz de ingerir piedra, digerirla y expulsarla en forma de arena a modo de heces, según recoge la revista 'Proceedings of the Royal Society B'.

Concretamente, este ejemplar fue hallado en el río Batan, en la isla filipina de Bohol.

Un residente del lugar sugirió a los biólogos que revisasen bien las profundidades del río ya que la roca que había presentaba muchas perforaciones y en su lugar apareció polvo.

"Fue entonces cuando supimos que habíamos encontrado el gusano de oro", ha explicado a la revista el Dr. Shipway, director de la investigación.

Analizaron varios de ellos y para su sorpresa vieron que se trataba de una nueva especie que se alimentaba a base de rocas, las mismas en las que viven y se cobijan.

Esta evolución de los gusanos de barco podría deberse, según sus estudios, a que han conseguido extraer distintos nutrientes de dichas piedras, algo que con la madera no sucede.