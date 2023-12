Los delegados de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP28) de Dubái han mantenido negociaciones hasta bien entrada la madrugada de este martes y han retomado los contactos a primera hora de la mañana, en busca de un nuevo texto tras el polémico borrador que presentó el lunes la presidencia de la reunión que generó un amplio rechazo.

Diversas fuentes negociadoras, entre ellas el Ministerio de Transición Ecológica de España, han informado de que "las negociaciones se han mantenido a lo largo de la madrugada", con los jefes de las misiones reunidos hasta pasadas las 03:00 horas. A partir de las 08:00 horas de la mañana hora local, han comenzado nuevas reuniones de coordinación de los diversos grupos negociadores, entre ellos una de la Unión Europea (UE) presidido por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, y el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, en la que participó también el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Otras fuentes de la negociación han indicado que está prevista una reunión plenaria que durará al menos hasta las 14 horas local, de la cual se espera que salga "otro borrador". "En ese sentido, estamos esperando lo que nos diga la presidencia", han indicado las fuentes. Este lunes, la publicación de la propuesta de "Balance Global" de la COP28 desató una oleada de críticas que auguraban una prolongación de las negociaciones bastante más allá de lo previsto inicialmente. De hecho, esa hora de cierre prevista por la organización, las 11 de la mañana hora local del martes 12 de diciembre, ya pasó sin que siquiera haya noticias de una nueva versión del texto.

El paquete energético es el principal punto de discrepancia: qué deberán hacer los países para lograr rebajar las emisiones en un 43% para el año 2030, tal y como precisa la comunidad científica que será necesario para contener el calentamiento global a tiempo y no superar el grado y medio de temperatura en este siglo. El borrador del lunes fue considerado como "totalmente inaceptable" por la UE y por otros muchos delegados, como el representante de las islas Marshall, John Silk, quien indicó que su país no vino a Dubái "a firmar su sentencia de muerte". Si no se llegara a un acuerdo, la COP28 podría terminar y posponer la decisión para la próxima reunión, prevista en Azerbaiyán para el año próximo, pero eso sería considerado un absoluto fracaso por todas las partes.

"El borrador era un punto de partida"

Precisamente, a propósito del mencionado documento, el director general de la COP28, Majid Al Suwaidi, ha afirmado que la publicación era "un punto de partida" para saber las líneas rojas de cada país y así poder redactar un nuevo texto más ambicioso y equilibrado con las propuestas de las partes para abordar el cambio climático. "El texto que publicamos era un punto de partida para discusiones. De nuevo, esto es totalmente normal en un proceso basado en el consenso. Cuando lo publicamos, sabíamos que las opiniones estaban polarizadas, pero lo que no sabíamos era dónde estaban las líneas rojas de cada país", ha indicado en una rueda de prensa en los márgenes de la negociación climática.

Así, "al publicar nuestro primer borrador del texto, conseguimos que las Partes nos comunicaran rápidamente esas líneas rojas. Anoche nos pasamos la noche recogiendo esos comentarios, lo que nos ha permitido redactar un nuevo texto", ha reiterado Al Suwaidi. Según el director de la cumbre climática, este nuevo borrador aún sin publicar incluye "todos los elementos" que requiere "un plan global para 2030", si bien no ha adelantado detalles. Sí ha señalado que en el documento tendrá "todo": "Mitigación, adaptación, medios de aplicación y pérdidas y daños", con la intención de "buscar el equilibrio adecuado" entre todos esos elementos.

En este punto, ha indicado que seguir adelante y llegar a un acuerdo "es una cuestión de cuán ambiciosas son realmente las Partes y dónde quieren que esté el equilibrio", aspectos que de acuerdo con Al Suwaidi son los que están negociando en estos momentos, cuando el calendario de la COP28 marca el fin de la cumbre en esta jornada. "Aunque la Presidencia puede orientar, dirigir y alentar, el nivel de ambición deben acordarlo las Partes y cuando se publique el nuevo texto estaremos abiertos a nuevos comentarios (...) para acordar el mejor plan posible para el mundo", ha aseverado. En esta línea, ha reiterado que están tratando de acordar un "plan integral" y de "hacer algo histórico" para mantener el límite del calentamiento global en 1,5 grados, aspecto que ha definido como "estrella polar" del proceso.